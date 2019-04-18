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    У США запустили до МСК ракетоносій, який частково розробляли у Дніпрі

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    <p>Стиковка корабля Cygnus із МКС запланована на 19 квітня</p> - У США запустили до МСК ракетоносій, який частково розробляли у Дніпрі

    Стиковка корабля Cygnus із МКС запланована на 19 квітня

    Головні елементи конструкції першого ступеня ракетоносія Antares спроектувало КБ «Південне»

    Американський ракетоносій середнього класу Antares із вантажним космічним кораблем Cygnus успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС) у середу, 17 квітня.

    Запуск відбувся о 16:46 за північноамериканським східним часом із космодрому на острові Воллопс у штаті Вірджинія, повідомили у Національній аерокосмічній агенції США (NASA).

    Зазначається, що головні елементи конструкції першого ступеня ракетоносія Antares спроектувало розташоване в місті Дніпрі КБ «Південне». Їхнім виробництвом займається підприємство «Південмаш».

    Стиковка корабля Cygnus із МКС запланована на 19 квітня. Американська астронавтка Енн Макклейн та її канадський колега Давід Сент-Жак керуватимуть роботизованою рукою-маніпулятором, яка допоможе Cygnus пристикуватись.

    Космічний транспортний корабель Cygnus доставить на МКС 3450 кілограмів вантажу для потреб екіпажу та проведення наукових експериментів.

    Вантажний корабель перебуватиме у складі МКС до 23 липня.

    Джерело: DW

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