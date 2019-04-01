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    У США затримано приблизно 1800 авіарейсів через комп'ютерний збій

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    <span>Кілька авіакомпаній у США заявило про проблеми з програмним забезпеченням&nbsp;</span> - У США затримано приблизно 1800 авіарейсів через комп'ютерний збій
    Кілька авіакомпаній у США заявило про проблеми з програмним забезпеченням 

    Збій стався у програмному забезпеченні, яке розраховує вагу вантажу і його розподіл у літаку

    Уранці 1 квітня кілька американських авіакомпаній оголосило про перенесення рейсів через комп'ютерний збій. Про це повідомило у Twitter Федеральне агентство цивільної авіації (FAA).

    Чиновники просять пасажирів заздалегідь перевіряти статус і час авіарейсу.

    За інформацією CNN, затримано 1798 рейсів. Про проблеми з комп'ютерним забезпеченням заявили як великі компанії (Southwest Airlines, Delta, American Airlines), так і бюджетна JetBlue.


    Спікер FAA Грег Мартін уточнив телеканалу, що йдеться про програмне забезпечення, яке розраховує вагу вантажу і його розподіл у літаку; це програмне забезпечення авіакомпанії використовують для визначення планів польотів і розрахування палива. 

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