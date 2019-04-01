У США затримано приблизно 1800 авіарейсів через комп'ютерний збій



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Кілька авіакомпаній у США заявило про проблеми з програмним забезпеченням

Збій стався у програмному забезпеченні, яке розраховує вагу вантажу і його розподіл у літаку

Уранці 1 квітня кілька американських авіакомпаній оголосило про перенесення рейсів через комп'ютерний збій. Про це повідомило у Twitter Федеральне агентство цивільної авіації (FAA).

Чиновники просять пасажирів заздалегідь перевіряти статус і час авіарейсу.

За інформацією CNN, затримано 1798 рейсів. Про проблеми з комп'ютерним забезпеченням заявили як великі компанії (Southwest Airlines, Delta, American Airlines), так і бюджетна JetBlue.



Спікер FAA Грег Мартін уточнив телеканалу, що йдеться про програмне забезпечення, яке розраховує вагу вантажу і його розподіл у літаку; це програмне забезпечення авіакомпанії використовують для визначення планів польотів і розрахування палива.