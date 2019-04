У США затримано приблизно 1800 авіарейсів через комп'ютерний збій

Збій стався у програмному забезпеченні, яке розраховує вагу вантажу і його розподіл у літаку

Уранці 1 квітня кілька американських авіакомпаній оголосило про перенесення рейсів через комп'ютерний збій. Про це повідомило у Twitter Федеральне агентство цивільної авіації (FAA).

Чиновники просять пасажирів заздалегідь перевіряти статус і час авіарейсу.

За інформацією CNN, затримано 1798 рейсів. Про проблеми з комп'ютерним забезпеченням заявили як великі компанії (Southwest Airlines, Delta, American Airlines), так і бюджетна JetBlue.

#Traveler Alert: Several U.S. #airlines are experiencing computer issues this morning. Please contact your airline directly for flight information and updates. The #FAA does not cancel flights. #FlySmart pic.twitter.com/5x4U3f6ogu