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    У США злетів у повітря будинок: є загиблі та поранені

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    У США злетів у повітря будинок: є загиблі та поранені

    15 жителів із пораненнями були доставлені в лікарню

    У середу, 10 квітня, в Даремі (штат Північна Кароліна, США) потужний вибух газу забрав життя однієї людини. Ще п’ятнадцять жителів із пораненнями були доставлені в лікарню.

    Про це передають CBSnews, пише Trueua.

    Відзначається, що вибух спровокував пожежу в будівлі «Prescient» у самому центрі міста.

    Жителям Дарема порадили уникати відвідування вулиць Дьюка і Моргана.

    Як стало відомо, офіс, де і трапилася НП, належить компанії, яка спеціалізується на доступному житлі.

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