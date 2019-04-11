У США злетів у повітря будинок: є загиблі та поранені
-
Розсилка
15 жителів із пораненнями були доставлені в лікарню
У середу, 10 квітня, в Даремі (штат Північна Кароліна, США) потужний вибух газу забрав життя однієї людини. Ще п’ятнадцять жителів із пораненнями були доставлені в лікарню.
Про це передають CBSnews, пише Trueua.
Відзначається, що вибух спровокував пожежу в будівлі «Prescient» у самому центрі міста.
Жителям Дарема порадили уникати відвідування вулиць Дьюка і Моргана.
Як стало відомо, офіс, де і трапилася НП, належить компанії, яка спеціалізується на доступному житлі.