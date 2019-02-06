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    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі

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    У центра Стамбула триває велика рятувальна операція: людей намагаються дістати з-під завалів - У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У центра Стамбула триває велика рятувальна операція: людей намагаються дістати з-під завалів

    Деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух

    У середу, 6 лютого, в Стамбулі сталося обвалення шестиповерхового житлового будинку, в результаті загинула щонайменше одна особа.

    Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

    За інформацією видання, ще чотири людини заблоковані під завалами.

    У будівлі 24 квартири. У підвалі обладнана текстильна майстерня на 15-20 робочих місць.

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    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
    У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі

    Деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух.

     

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