У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі

Деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух

У середу, 6 лютого, в Стамбулі сталося обвалення шестиповерхового житлового будинку, в результаті загинула щонайменше одна особа.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.

Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp