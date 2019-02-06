У Стамбулі обвалилась багатоповерхівка, є загиблі
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Розсилка
Деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух
У середу, 6 лютого, в Стамбулі сталося обвалення шестиповерхового житлового будинку, в результаті загинула щонайменше одна особа.
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
BREAKING: A Six story apartment building collapses in the Maltepe district of Istanbul's Asian part of the city.— News_Executive (@News_Executive) 6 лютого 2019 р.
Major rescue operation underway for trapped people under the rubble. pic.twitter.com/Zz5njugnlp
За інформацією видання, ще чотири людини заблоковані під завалами.
İstanbul Kartal'da çöken bina havadan böyle görüntülendihttps://t.co/pGhiVpCXJa pic.twitter.com/lBZAmLV2EA— halktv.com.tr (@halktvcomtr) 6 лютого 2019 р.
У будівлі 24 квартири. У підвалі обладнана текстильна майстерня на 15-20 робочих місць.
Деякі очевидці перед обваленням будинку чули звук, схожий на вибух.