У Стамбулі проходять повторні вибори мера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом у виборах беруть участь чотири кандидати

Результати травневих виборів, на яких переміг опозиціонер Екрем Імамоглу, були анульовані.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«У Стамбулі в неділю, 23 червня, знову проходять вибори мера. Загалом у них беруть участь чотири кандидати, однак, згідно з опитуваннями, основна боротьба розгорнеться між колишнім прем'єр-міністром країни Біналі Йилдиримом, висунутим на посаду мера владної Партії справедливості й розвитку та представником опозиційної Народно-республіканської партії Екремом Імамоглу«, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Імамоглу здобув перемогу на попередніх виборах мера Стамбула в травні цього року, отримавши майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3%), ніж Йилдирим. Але урядова Партія справедливості й розвитку опротестувала результати, заявивши про численні порушення.

У результаті виборча комісія анулювала результати голосування і призначила нові вибори.

Стамбул є одним з найбільших міст світу, в якому проживає 16 мільйонів осіб (практично кожен п'ятий житель Туреччини) і виробляється третина всього ВВП країни.