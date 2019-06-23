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    У Стамбулі проходять повторні вибори мера

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    У Стамбулі проходять повторні вибори мера

    Загалом у виборах беруть участь чотири кандидати

    Результати травневих виборів, на яких переміг опозиціонер Екрем Імамоглу, були анульовані.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    «У Стамбулі в неділю, 23 червня, знову проходять вибори мера. Загалом у них беруть участь чотири кандидати, однак, згідно з опитуваннями, основна боротьба розгорнеться між колишнім прем'єр-міністром країни Біналі Йилдиримом, висунутим на посаду мера владної Партії справедливості й розвитку та представником опозиційної Народно-республіканської партії Екремом Імамоглу«, - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, Імамоглу здобув перемогу на попередніх виборах мера Стамбула в травні цього року, отримавши майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3%), ніж Йилдирим. Але урядова Партія справедливості й розвитку опротестувала результати, заявивши про численні порушення.

    У результаті виборча комісія анулювала результати голосування і призначила нові вибори.

    Стамбул є одним з найбільших міст світу, в якому проживає 16 мільйонів осіб (практично кожен п'ятий житель Туреччини) і виробляється третина всього ВВП країни.

    вибори ВВП партії
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