У Мінську домовилися про демонтаж фортифікацій у районі Станиці Луганській



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Тристороння контактна група домовилася про демонтаж символіки ОРЛО з мосту в Станиці Луганській

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань окремих районів Луганської області домовилася про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі смт Станиця Луганська Луганської області, зокрема, знесення споруди на мосту через Сіверський Донець.

Про це повідомила прессекретарка другого президента України, представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Завершено розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Домовлено, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд, який розпочнеться зі знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація — будуть прибрані символи квазіугруповань», — повідомила Оліфер за підсумками засідання ТКГ 17 липня.

Вона додала, що українська сторона в найкоротші терміни готова забезпечити свою частину ремонту моста та зазначила, що в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням безперебійного енерго- та водопостачання, «яких потребують мирні жителі по обидва боки лінії зіткнення — ці питання так само потребують вирішення безпекових питань».

Нагадаємо, тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України за участю представників незаконних збройних формувань погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.