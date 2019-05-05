У ставку Кіровоградської області виявили труп чоловіка



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У ставку Кіровоградської області виявили труп чоловіка

Обставини і причини смерті чоловіка наразі встановлюють фахівці.

У ставку села Лелековка Кіровоградської області виявили труп чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДержНС в області.

«4 травня, о 18:30, у Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у ставку с. Лелековка Петровського району виявили тіло чоловіка», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, рятувальники дістали тіло з води та доставили на берег. Потопельником виявився місцевий мешканець 1987 року народження.

Обставини і причини смерті чоловіка наразі встановлюють фахівці.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці перекинувся човен з п'ятьма людьми. Одній людині вдалося врятуватися самостійно. Тіла трьох хлопців, які також були в човні, розшукали через кілька днів. А ось пошуки тіла 18-річної дівчини тривали місяць.