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    У столиці один чоловік вбив іншого просто перед прилавком супермаркета

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    Сварка закінчилась убивством - У столиці один чоловік вбив іншого просто перед прилавком супермаркета
    Сварка закінчилась убивством

    ВБивство у магазині: Після словесної перепалки в хід пішли кулаки

    У київському супермаркеті хлопця вбили одним ударом. Трагедія сталася 3 квітня в Києві у магазині «Сільпо», що в торговому центрі «Полярний» по вул. Калнишевського, повідомляє «Київ Оперативний».

    Троє чоловіків стояли біля відділу булочних виробів. Один із них чекав, коли йому подадуть піцу. Поруч із ним знаходився хлопець у червоній толстовці з чорним капюшоном, як виявилося пізніше – уродженець Сумської області, 1986 року народження. Між ними виникла словесна перепалка. Чоловік, який чекав піцу, весь цей час тримав руки в кишенях. В один момент він наблизився до хлопця і завдав йому різкий удар в голову. Потерпілий упав. «Боєць» дочекався, коли продавчиня передасть йому коробку з піцою, і спокійно пішов.

    До хлопця, який утратив свідомість, поспішила одна з продавчинь. Третій чоловік намагався підняти потерпілого. Через деякий час хлопець помер.

    Наразі правоохоронці розшукують зловмисника.

    Як повідомив прес-офіцер райвідділу поліції, загиблий уродженець Сумщини проживав у Києві неподалік цього магазину «Сільпо».

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