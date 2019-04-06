У столиці один чоловік вбив іншого просто перед прилавком супермаркета



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Сварка закінчилась убивством

ВБивство у магазині: Після словесної перепалки в хід пішли кулаки

У київському супермаркеті хлопця вбили одним ударом. Трагедія сталася 3 квітня в Києві у магазині «Сільпо», що в торговому центрі «Полярний» по вул. Калнишевського, повідомляє «Київ Оперативний».

Троє чоловіків стояли біля відділу булочних виробів. Один із них чекав, коли йому подадуть піцу. Поруч із ним знаходився хлопець у червоній толстовці з чорним капюшоном, як виявилося пізніше – уродженець Сумської області, 1986 року народження. Між ними виникла словесна перепалка. Чоловік, який чекав піцу, весь цей час тримав руки в кишенях. В один момент він наблизився до хлопця і завдав йому різкий удар в голову. Потерпілий упав. «Боєць» дочекався, коли продавчиня передасть йому коробку з піцою, і спокійно пішов.

До хлопця, який утратив свідомість, поспішила одна з продавчинь. Третій чоловік намагався підняти потерпілого. Через деякий час хлопець помер.

Наразі правоохоронці розшукують зловмисника.

Як повідомив прес-офіцер райвідділу поліції, загиблий уродженець Сумщини проживав у Києві неподалік цього магазину «Сільпо».