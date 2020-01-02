Під час пожежі у багатоповерхівці в Тернополі загинув чоловік (фото)



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Рятувальники оперативно ліквідували загорання в квартирі Фото: ДСНС

За попередніми даними, пожежа виникла через необережність під час куріння

У четвер, 2 січня, о 11:57 виникла пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку у місті Тернопіль.

На виклик було направлено бійців чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ Управління.

О 12:15 вогнеборці локалізували загорання, а о - 12:22 ліквідували. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Тернопольській області.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8кв. м, пошкодив облицювання стін та стелі квартири.

На місці пожежі рятувальниками було виявлено тіло громадянина, 1946 року народження, без ознак життя.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Як повідомлялося, упродовж першого дня нового 2020 року в Україні на пожежах загинули 15 громадян. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості.