  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Під час пожежі у багатоповерхівці в Тернополі загинув чоловік (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники оперативно ліквідували загорання в квартирі - Під час пожежі у багатоповерхівці в Тернополі загинув чоловік (фото)
    Рятувальники оперативно ліквідували загорання в квартирі
    Фото: ДСНС

    За попередніми даними, пожежа виникла через необережність під час куріння

    У четвер, 2 січня, о 11:57 виникла пожежа у квартирі багатоквартирного житлового будинку у місті Тернопіль.

    На виклик було направлено бійців чергового караулу 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ Управління.

    О 12:15 вогнеборці локалізували загорання, а о - 12:22 ліквідували. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Тернопольській області.

    Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8кв. м, пошкодив облицювання стін та стелі квартири.

    На місці пожежі рятувальниками було виявлено тіло громадянина, 1946 року народження, без ознак життя.

    Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Тернополі загинув чоловік (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Тернополі загинув чоловік (фото)

    Як повідомлялося, упродовж першого дня нового 2020 року в Україні на пожежах загинули 15 громадян. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості. 

    пожежа ДСНС смерть рятувальники Тернопіль будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ