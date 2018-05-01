У Сумах невідомий «замінував» торговий центр

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, яка передала повідомлення про псевдомінування

У Сумах у вівторок, 1 травня, невідомий чоловік повідомив про замінування торговельного центру. На місце виїхали поліція та кінологи, однак інформація щодо замінування не підтвердилася. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Національної поліції в Сумській області. «На лінію «102» зателефонував чоловік і повідомив про



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Інформація щодо замінування не підтвердилася

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, яка передала повідомлення про псевдомінування

У Сумах у вівторок, 1 травня, невідомий чоловік повідомив про замінування торговельного центру. На місце виїхали поліція та кінологи, однак інформація щодо замінування не підтвердилася.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Національної поліції в Сумській області.

«На лінію «102» зателефонував чоловік і повідомив про те, що в одному з торговельно-розважальних центрів на вул. Харківській закладено вибуховий пристрій», - заявили у поліції.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи, яка передала таке повідомлення.

У поліції нагадали, що свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, раніше у Херсоні евакуювали 700 людей через «замінування» торгового центру.