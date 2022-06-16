Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць

Україні передадуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери

За підсумками третього засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передання Києву 10 замінних стволів для гаубиць М777 вартістю 9 млн канадських доларів (майже 7 млн доларів США). Про це повідомило міністерство оборони Канади.

«Придбання 10 готових до використання замінних стволів для гаубиць М777 гарантуватиме їхню дальнобійність і точність, оскільки зношені стволи потребують регулярної заміни. Ця підтримка відповідає підтриманню критичних спроможностей України, забезпечених союзниками і партнерами», – зазначили у відомстві.

Міноборони Канади нагадало, що з початку повномасштабного вторгнення Росії надало Україні безпекової допомоги на суму 274 мільйони канадських доларів (212,5 мільйона доларів США), а саме гаубиці М777, понад 20 тисяч артилерійських боєприпасів і навчання українських військових.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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