У Сумах розлючені пасажири заблокували залізничну колію



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Фото: Нацполіція Сумщини

Близько десятка сумчан, стурбовані скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію

Через скасування додаткових залізничних зупинок на території Сумської області близько десятка сумчан вийшли на залізничну колію і зупинили потяг приміського сполучення. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Сумській області.

«Подія сталася сьогодні вранці в Сумах, по вулиці Героїв Крут, на залізничній зупинці «59-й кілометр». Близько десятка сумчан, з їх слів стурбовані скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію. Внаслідок чого машиніст пасажирського потягу приміського сполучення «Суми-Смородино» змушений був зупинити рух потягу», — вказано у повідомленні правоохоронців.

На місце події негайно виїхали керівник Головного управління Національної поліції в Сумській області, працівники Управління превентивної діяльності, патрульної поліції. Поспілкувавшись з громадянами та машиністом, поліцейські оперативно врегулювали конфліктну ситуацію. Тож машиніст відкрив двері вагонів, громадяни зайшла у середину, звільнивши колію, після чого потяг міг продовжити свій рух далі.

«За словами учасників конфлікту, зупинки скасовані начебто через заборгованість, що виникла у місцевої влади перед «Укрзалізнецею» в частині компенсації пільг за проїзд пенсіонерів. Наразі на місці події працює поліція. Опитуються свідки та учасники події, з‘ясовуються причини й обставини тимчасового блокування руху потягу. Розпочато перевірку обґрунтованості та законності скасування додаткових зупинок, а також причини виникнення заборгованості. За результатами перевірки буде прийняте відповідне процесуальне рішення», — додали у поліції.