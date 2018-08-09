У Сумах знайшли 12-річного хлопчика з мотузкою на шиї



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Слідчі не виявили жодних ознак того, що хлопчик вчинив самогубство внаслідок так званих «смертельних» онлайн-ігор

У Сумах в стані клінічної смерті був знайдений вдома 12-річний хлопчик з мотузкою на шиї. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Згідно з повідомленням, інцидент стався напередодні.

Лікарі «швидкої», що прибули на виклик, відновили потерпілому серцебиття і доправили до реанімації. Однак, зберегти життя хлопчику не вдалося.

«Близько першої години дня, незважаючи на всі зусилля медиків, підліток помер», - наголошується у повідомленні.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Наразі правоохоронці з‘ясовуєють причини та обставини того, що сталося.

Попередньо, слідчі не виявили жодних ознак того, що хлопчик вчинив самогубство внаслідок так званих «смертельних» онлайн-ігор.

Зауважимо, раніше ряд самогубств підлітків в Україні пов'язували з так званою координованою онлайн-грою «Синій кит», яка прийшла в нашу країну через россійську соцмережу «ВКонтакті». Її кінцевим підсумком ставало доведення гравця до самогубства. Зазвичай у гру втягувалися підлітки віком від 12 до 16 років, хоча є повідомлення про спроби вербування в гру і молодших дітей.

Останні декілька днів у соцмережах заговорили про іншу онлайн-гру, ніби то подібну до «Синього кита». Вона з'явилася в мессенджері WhatsApp під назвою «Момо», однак наскільки правдива ця інформація, не відомо.