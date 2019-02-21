У Сумській міськраді проводять обшуки через загибель малюка в ліфті



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У прокуратурі пояснили, що обшуки проводяться з метою пошуку документів, які допоможуть слідству встановити істину

В Сумській міськраді від ранку тривають обшуки у кабінетах Департаменту інфраструктури та в одного із заступників міського голови в рамках кримінального провадження за фактом загибелі в ліфті немовляти. Про це повідомляє УНН з посиланням на коментар прес-секретаря прокурора Сумської області Наталі Науменко.

«В рамках кримінального провадження, за фактом смерті дитини в ліфті, ми отримали дозвіл Зарічного суду для проведення обшуків в Сумській міській раді, зокрема в Департаменті інфраструктури, та безпосередньо у кабінеті одного із заступників міського голови», - повідомила Науменко.

Вона додала, що обшуки проводяться з метою пошуку документів, які допоможуть слідству встановити істину.

Раніше повідомлялось, що через падіння ліфта у Сумах управлінням Держпраці проведено позапланові перевірки.

Нагадаємо,2 січня у Сумах в багатоповерхівці по вул. Супруна обірвався ліфт, в якому перебувала коляска з двомісячним хлопчиком. Дитину врятувати не вдалось.