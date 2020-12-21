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    У супермаркеті Дніпра чоловік жорстоко побив підлітка. Нападника вже затримали

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    Підлітка побив 33-річний житель Дніпра - У супермаркеті Дніпра чоловік жорстоко побив підлітка. Нападника вже затримали
    Підлітка побив 33-річний житель Дніпра
    Фото: Національна поліція

    Зловмисник наніс 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла

    У Дніпрі за замах на вбивство місцевого жителя поліцейські затримали 33-річного чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

    Зазначається, що інцидент стався 19 грудня в одному з магазинів по вулиці Січеславська Набережна, що у центральному районі міста.

    Як встановили правоохоронці, в приміщенні торгового закладу між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла.

    Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний місцевий житель. Наразі його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Як повідомляє телеграм-канал «Х * Днепр», інцидент стався в супермаркеті АТБ, розташованому на Січеславській набережній, 13.

    «У результаті побиття молодий чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Потерпілого з отриманими травмами госпіталізували в лікарню», -– сказано в повідомленні.

    Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру двом юнакам 16 та 17 років, які жорстоко побили та обікрали 57-річного чоловіка.

    Теги: Національна поліція України Дніпро поліція
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