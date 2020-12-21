У супермаркеті Дніпра чоловік жорстоко побив підлітка. Нападника вже затримали

Зловмисник наніс 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла

У Дніпрі за замах на вбивство місцевого жителя поліцейські затримали 33-річного чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що інцидент стався 19 грудня в одному з магазинів по вулиці Січеславська Набережна, що у центральному районі міста.

Як встановили правоохоронці, в приміщенні торгового закладу між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний місцевий житель. Наразі його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляє телеграм-канал «Х * Днепр», інцидент стався в супермаркеті АТБ, розташованому на Січеславській набережній, 13.

«У результаті побиття молодий чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Потерпілого з отриманими травмами госпіталізували в лікарню», -– сказано в повідомленні.

Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру двом юнакам 16 та 17 років, які жорстоко побили та обікрали 57-річного чоловіка.