Двоє неповнолітніх підозрюються у жорстокому побитті чоловіка в Києві

Неповнолітнім загрожує покарання до 15 років позбавлення волі за розбійний напад на чоловіка

Столичні правоохоронці повідомили про підозру двом юнакам 16 та 17 років, які жорстоко побили та обікрали 57-річного чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року, юнаки, які разом із потерпілим розпивали спритні напої на літньому майданчику столичного пабу, побили його, нанісши тяжкі тілесні ушкодження, та заволоділи його майном, після чого зникли з місця вчинення злочину.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися двоє молодиків 2002 та 2003 років народження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України.

Наразі відносно 17-річного юнака, який вже уп’яте притягується до кримінальної відповідальності, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене неповнолітнім загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що з вулиці Костянтинівської в Києві лікарі госпіталізували чоловіка з тілесними ушкодженнями у важкому стані.Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до події причетні раніше не судимі 16-річний та 17-річний мешканці Київської області.

Поліцейські з’ясували, що підлітки у приміщенні кафе познайомились з відвідувачем, з яким деякий час вживали спиртні напої. Під час спільного застілля один із фігурантів вдарив чоловіка у голову, після чого разом із товаришем змусив його віддати їм банківську карту та повідомити пін-код від неї. Після того, як потерпілий виконав вимогу, порушники не зупинились на цьому та побили його.