У Суркова заявили про загрозу зриву саміту «нормандської четвірки» через Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Сурков Фото: kommersant.ru

Мова йде про відмову письмово закріпити «формулу Штайнмайєра»

Відмова України на переговорах у Мінську письмово закріпити «формулу Штайнмайєра» ставить під загрозу зустріч лідерів нормандського формату. Про це заявив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до переговірника з російської сторони та помічника президента РФ Владислава Суркова. Про це пише РБК-Україна з посиланням на російським ЗМІ.

За його словами, сьогоднішні дії української делегації ставлять під загрозу проведення зустрічі нормандської четвірки.

«Тим самим Київ представив себе як ненадійного і безвідповідального партнера», - зазначив Чеснаков.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що українська сторона контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилася письмово закріплювати так звану «формулу Штайнмайєра». Зокрема, такі дії делегація пояснила тим, що цей документ не передбачений мінським комплексом заходів.

Як повідомлялось, так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції. За його словами, «формула Штайнмайєра» була погоджена ним як представником України на зустрічі в нормандському форматі 2 вересня в Берліні.

Напередодні Помпео та Пристайко провели першу телефонну розмову.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.