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    У світі коронавірус виявили у понад 69 млн людей

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    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,5 млн осіб - У світі коронавірус виявили у понад 69 млн людей
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,5 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 48 млн осіб

    У світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 384 264), Індія (9 735 850), Бразилія (6 728 452), Росія (2 518 551) та Франція (2 377 913).

    У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

    • Велика Британія (1 771 545);
    • Італія (1 770 149);
    • Іспанія (1 712 101);
    • Аргентина (1 475 222);
    • Колумбія (1 392 133).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (289 357), Бразилії (178 995) та Індії (141 360).

    Теги: Росія США Італія Іспанія Індія Велика Британія Бразилія Колумбія Аргентина коронавірус
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