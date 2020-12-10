У світі коронавірус виявили у понад 69 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,5 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 48 млн осіб

У світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 384 264), Індія (9 735 850), Бразилія (6 728 452), Росія (2 518 551) та Франція (2 377 913).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

Велика Британія (1 771 545);

Італія (1 770 149);

Іспанія (1 712 101);

Аргентина (1 475 222);

Колумбія (1 392 133).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (289 357), Бразилії (178 995) та Індії (141 360).