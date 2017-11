У світі з’явилась нова криптовалюта - Bitcoin Diamond

Біржа OKEx запустить торги новою криптовалютою 25 листопада

У п'ятницю, 24 листопада, з'явився новий різновид криптовалюти біткоїн - Bitcoin Diamond.

Про це повідомляє присвячений криптовалютам портал forklog.

Bitcoin Diamond створила група анонімних розробників. Нову криптовалюту підтримують уже 28 бірж.

На сайті біржі OKEx 22 листопада анонсували включення Bitcoin Diamond (BCD) до лістингу торговельного майданчика та нарахування нової криптовалюта відповідно до балансу біткоінів у гаманцях користувачів у співвідношенні 1:10 (1 BTC = 10 BCD), оскільки обсяг емісії Bitcoin Diamond в 10 раз більший за максимальну пропозицію першої криптовалюти. Біржа OKEx запустить торги новою криптовалютою 25 листопада.

Про розробників Bitcoin Diamond відомо, що їх троє: EVEY, 007 і ще одна людина, яка не розкриває навіть псевдоніму.

$BCD BORN !!! At Nov.24 GMT 9:20am !!! Bitcoin Diamond ($BCD) successfully forked at block height 495866 and 28 global exchanges launched !! pic.twitter.com/6dpjLhmZeX

Please note that BCD trading will be launched at 18:00 on November 25. Please stay tuned. https://t.co/Dnq0dECW0x #OKEx #BCD #trading