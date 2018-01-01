У Таїланді вибухнув човен з туристами: щонайменше 16 постраждалих

На борту знаходилися 26 туристів з Китаю, у тому числі троє дітей, і п'ятеро громадян Таїланду

Поблизу острова Пхіпхі в Таїланді внаслідок вибуху на моторному човні постраждали щонайменше 16 осіб. Про це повідомляє Bangkok Post. За даними видання, вибух стався у неділю під час морської прогулянки від причалу Рассада в провінції Пхукет до островів Пхіпхі. На борту знаходилися 26 туристів з Китаю, у тому числі троє дітей, і п'ятеро громадян



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Фото: Reuters Човен вибухнув неподалік острова Пхіпхі

На борту знаходилися 26 туристів з Китаю, у тому числі троє дітей, і п'ятеро громадян Таїланду

Поблизу острова Пхіпхі в Таїланді внаслідок вибуху на моторному човні постраждали щонайменше 16 осіб.

Про це повідомляє Bangkok Post.

За даними видання, вибух стався у неділю під час морської прогулянки від причалу Рассада в провінції Пхукет до островів Пхіпхі. На борту знаходилися 26 туристів з Китаю, у тому числі троє дітей, і п'ятеро громадян Таїланду - члени екіпажу та гід.

«16 осіб отримали поранення, коли моторний човен, на борту якого знаходилося 26 туристів з Китаю, вибухнув неподалік острова Пхіпхі в неділю», - пише газета.

Видання уточнює, що шестеро туристів отримали сильні опіки. Потерпілі були доставлені в місцеві лікарні.

Вибух, імовірно, стався через витік пального.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, в місті Шкодер в Албанії стався вибух, в результаті якого постраждали шість чоловік.

Як повідомляв «Главком», у Чилі пролунали вибухи біля церков напередодні візиту Папи Римського.