В Албанії стався вибух: постраждали шестеро людей

Метою нападу був албанський бізнесмен Люйзим Кула

У суботу, 13 січня, в місті Шкодер в Албанії стався вибух, в результаті якого постраждали шість чоловік. Про це повідомляє RTCG. Наголошується, що двоє з постраждалих отримали важкі травми. Вибух стався в центрі міста. Згідно з інформацією албанської поліції, метою нападу був албанський бізнесмен Люйзим Кула. Вибухову речовину було



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Місце вибуху

Метою нападу був албанський бізнесмен Люйзим Кула

У суботу, 13 січня, в місті Шкодер в Албанії стався вибух, в результаті якого постраждали шість чоловік.

Про це повідомляє RTCG.

Наголошується, що двоє з постраждалих отримали важкі травми. Вибух стався в центрі міста.

Згідно з інформацією албанської поліції, метою нападу був албанський бізнесмен Люйзим Кула. Вибухову речовину було розміщено на транспортному засобі, що знаходився перед будівлею, в якому перебувала сербсько-чорногорська меншина.

Як повідомляв «Главком», у Чилі пролунали вибухи біля церков напередодні візиту Папи Римського.