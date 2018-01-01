В Албанії стався вибух: постраждали шестеро людей
- Сьогодні, 03:24
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Місце вибуху
Метою нападу був албанський бізнесмен Люйзим Кула
У суботу, 13 січня, в місті Шкодер в Албанії стався вибух, в результаті якого постраждали шість чоловік.
Про це повідомляє RTCG.
Наголошується, що двоє з постраждалих отримали важкі травми. Вибух стався в центрі міста.
Згідно з інформацією албанської поліції, метою нападу був албанський бізнесмен Люйзим Кула. Вибухову речовину було розміщено на транспортному засобі, що знаходився перед будівлею, в якому перебувала сербсько-чорногорська меншина.
Як повідомляв «Главком», у Чилі пролунали вибухи біля церков напередодні візиту Папи Римського.