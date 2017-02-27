У Чилі пролунали вибухи біля церков напередодні візиту Папи Римського

Зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков

У ніч на суботу, 13 січня, неподалік від католицьких церков в чилійській столиці Сантьяго-де-Чилі сталися вибухи. Про це повідомляє The Santiago Times. Як зазначається, зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав, тому що напад скоїли вночі. Нападники також розкидали



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Зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков

У ніч на суботу, 13 січня, неподалік від католицьких церков в чилійській столиці Сантьяго-де-Чилі сталися вибухи. Про це повідомляє The Santiago Times.

Як зазначається, зловмисники залишили саморобні вибухові пристрої біля трьох церков. Будівлям завдано незначного збитку. Ніхто не постраждав, тому що напад скоїли вночі. Нападники також розкидали антирелігійні листівки з погрозами понтифіку.

Обраний в грудні президент країни Себастьян Піньєра назвав ці випадки «актом насильства» і засудив їх. «Ненависть і нетерпимість не можуть переважати над повагою і верховенством права. Ми приймемо Папу Франциска з радістю і спокоєм», - написав він у Twitter.

Папа Римський Франциск повинен прибути в Чилі в понеділок, 15 січня, і пробуде там чотири дні, потім він відвідає Перу.

Нагадаємо, Папа Римський закликав послів понад 180 країн не забувати про війну на Донбасі.

Джерело: zaxid.net