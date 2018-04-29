У Таїланді вийшли на найбільший протест через забудову лісу

Тайці протестують проти планів щодо будівництва елітних помешкань для високопосадовців, суддей та політиків

У Таїланді місцеві мешканці вийшли на один з найбільших з 2014 року протест, виступаючи проти забудови лісової зони. Про це повідомляє ВВС. Понад тисяча людей зібралися у північному місті Чіанг Май. Тайці протестують проти планів щодо будівництва елітних помешкань для високопосадовців, суддей та політиків. «Вимоги



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Тайці протестують проти планів щодо будівництва елітних помешкань для високопосадовців, суддей та політиків

У Таїланді місцеві мешканці вийшли на один з найбільших з 2014 року протест, виступаючи проти забудови лісової зони.

Про це повідомляє ВВС.

Понад тисяча людей зібралися у північному місті Чіанг Май. Тайці протестують проти планів щодо будівництва елітних помешкань для високопосадовців, суддей та політиків.

«Вимоги протестувальників сконцентровані на проблемах навколишнього середовища, а не на політиці», — повідомили у поліції.

Thailand: hundreds stage largest protest since start of military rule https://t.co/0Xa84tv505 pic.twitter.com/ITRUXOcMd7 — Daniel Artur Raus (@dararaus) 29 квітня 2018 р.

Демонстранти вийшли на акцію у зелених та жовтих плащах з нашивками, вимагаючи демонтажу вже збудованих осель, які розташувалися просто одній з гір. На прилеглій лісовій території стоїть популярний храм, який деякими з місцевих вважається священним.

Організатори протестів надали владі країни тиждень на те, аби виконати їхні вимоги, інакше вони пригрозили більш масовими демонстраціями.