У Таїланді вийшли на найбільший протест через забудову лісу

Тайці протестують проти планів щодо будівництва елітних помешкань для високопосадовців, суддей та політиків

У Таїланді місцеві мешканці вийшли на один з найбільших з 2014 року протест, виступаючи проти забудови лісової зони.

Про це повідомляє ВВС.

Понад тисяча людей зібралися у північному місті Чіанг Май. Тайці протестують проти планів щодо будівництва елітних помешкань для високопосадовців, суддей та політиків.

«Вимоги протестувальників сконцентровані на проблемах навколишнього середовища, а не на політиці», — повідомили у поліції.

Thailand: hundreds stage largest protest since start of military rule https://t.co/0Xa84tv505 pic.twitter.com/ITRUXOcMd7

Демонстранти вийшли на акцію у зелених та жовтих плащах з нашивками, вимагаючи демонтажу вже збудованих осель, які розташувалися просто одній з гір. На прилеглій лісовій території стоїть популярний храм, який деякими з місцевих вважається священним.

Judges build houses on forest land. Citizens protest. Wait ten years, then we'll see, a judge says. #Thailand https://t.co/5pDK7H3wBm pic.twitter.com/7AHNZtkQ4F