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    У Тайвані стався другий за день землетрус

    Це вже третій поштовх за два дні
    Ще один землетрус магнітудою 6,1 стався біля східного узбережжя Тайваню в середу ввечері. Про це повідомляє китайський сейсмологічної центр (CENC). Підземні поштовхи зафіксовані в середу в 23:21 за місцевим часом в морській акваторії поблизу повіту Хуалянь, де добу тому стався землетрус магнітудою 6,5. Осередок землетрусу залягав на глибині 12
    • Сьогодні, 19:43
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    Це вже третій поштовх за два дні

    Ще один землетрус магнітудою 6,1 стався біля східного узбережжя Тайваню в середу ввечері. Про це повідомляє китайський сейсмологічної центр (CENC).

    Підземні поштовхи зафіксовані в середу в 23:21 за місцевим часом в морській акваторії поблизу повіту Хуалянь, де добу тому стався землетрус магнітудою 6,5. Осередок землетрусу залягав на глибині 12 кілометрів.

    Нагадаємо, великий землетрус магнітудою 6,5 стався 6 лютого о 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів. Жертвами землетрусу стали шість чоловік, постраждали ще 258, а 76 людей не виходять на зв'язок і числяться зниклими.

    Новий землетрус магнітудою 5,0 стався біля східного узбережжя Тайваню 7 лютого.

    стихійні лиха Тайвань
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