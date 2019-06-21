У Тбілісі знову сталися сутички між поліцією та протестувальниками



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Протести в Тбілісі Фото: Reuters

Розлючені учасники акції перевернули і розгромили автомобіль

Учасники акції протесту в Тбілісі знову зробили спробу повернутися на проспект Руставелі, тягнучи за собою огороджувальні конструкції з проспекту Чавчавадзе.

Під час ходи вони скандували і закликали мешканців прилеглих будинків приєднатися до протесту.

Співробітники поліції зустріли їх біля будівлі Тбіліської філармонії, і не дали їм продовжити шлях. Ситуація знову загострилася, з боку протестуючих в правоохоронців летіли камені і різні предмети, передає Громадський мовник Грузії.

Розлючені учасники акції перевернули і розгромили автомобіль, що належить, імовірно, співробітникам правоохоронних органів.

Після невдалої спроби прорватися в бік станції метро «Руставелі», вони перемістилися на вулицю Костава, і рухаються в напрямку площі Героїв.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.