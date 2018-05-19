У Техасі стався вибух на заводі: щонайменше 22 постраждалих
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Інцидент стався на заводі Kuraray America в місті Пасадена
Біля міста Х’юстон штату Техас стався вибух на заводі, унаслідок якого щонайменше 22 людини постраждали.
Про це повідомляє ABC News.
Інцидент стався на заводі Kuraray America в місті Пасадена близько 10:30 ранку за місцевим часом (18:30 за Києвом).
За інформацією місцевої влади, постраждалих госпіталізували до лікарні. Двадцятеро людей мають незначні ушкодження та поранення, ще двоє дістали більш важких травм, вони перебувають у стабільному стані.
Another tough day in #Southeast #Texas. Fire officials in #Pasadena confirm 20 injuries after explosion at #Kuraray plant this morning. #khou11 (video courtesy Edward Ross) pic.twitter.com/4sWTWK2xuz— Tiffany KHOU