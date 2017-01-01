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    У Тель-Авіві прогримів вибух, є загиблі та постраждалі

    За офіційною інформацією, один чоловік перебуває у важкому стані з опіками по всьому тілу, четверо поранені легко
    Щонайменше п'ятеро людей отримали опіки та поранення при вибуху, який стався в будівлі магазину на півдні Тель-Авіва. Про це повідомляє ізраїльська Служба швидкої допомоги. Зазначається, що причина вибуху не встановлена. Трьом постраждалим знадобилося втручання лікарів для виходу зі стану психологічного шоку. Huge explosion in #Jaffa. Half
    • Сьогодні, 03:53
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    Місце вибуху в Тель-Авіві
    Місце вибуху в Тель-Авіві

    За офіційною інформацією, один чоловік перебуває у важкому стані з опіками по всьому тілу, четверо поранені легко

    Щонайменше п'ятеро людей отримали опіки та поранення при вибуху, який стався в будівлі магазину на півдні Тель-Авіва.

    Про це повідомляє ізраїльська Служба швидкої допомоги.

    Зазначається, що причина вибуху не встановлена. Трьом постраждалим знадобилося втручання лікарів для виходу зі стану психологічного шоку.

    «Медична допомога надана п'яти потерпілим. Чоловік у віці близько 40 років перебуває у важкому стані з опіками по всьому тілу, четверо поранені легко», - повідомили медики.

    За даними поліції, в будівлі розміщувався магазин будівельних матеріалів. Вибух, який було чути в центральних районах Тель-Авіва стався на одній з головних вулиць Яффи Йефет, забудованій в основному малоповерховими старими будинками.

    Водночас видання Press TV повідомляє про чотирьох загиблих та п'ятьох постраждалих.


    Як повідомляв «Главком», 27 листопада смертники ІДІЛ влаштували теракт в Багдаді: 17 загиблих та 28 поранених.

    Джерело: РБК-Україна

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