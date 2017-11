У Тель-Авіві прогримів вибух, є загиблі та постраждалі

За офіційною інформацією, один чоловік перебуває у важкому стані з опіками по всьому тілу, четверо поранені легко

Щонайменше п'ятеро людей отримали опіки та поранення при вибуху, який стався в будівлі магазину на півдні Тель-Авіва. Про це повідомляє ізраїльська Служба швидкої допомоги. Зазначається, що причина вибуху не встановлена. Трьом постраждалим знадобилося втручання лікарів для виходу зі стану психологічного шоку. Huge explosion in #Jaffa. Half



Місце вибуху в Тель-Авіві

За офіційною інформацією, один чоловік перебуває у важкому стані з опіками по всьому тілу, четверо поранені легко

Щонайменше п'ятеро людей отримали опіки та поранення при вибуху, який стався в будівлі магазину на півдні Тель-Авіва.

Про це повідомляє ізраїльська Служба швидкої допомоги.

Зазначається, що причина вибуху не встановлена. Трьом постраждалим знадобилося втручання лікарів для виходу зі стану психологічного шоку.

Huge explosion in #Jaffa. Half a building collapsed and a fire has broken out. pic.twitter.com/cGlESpgEBY — Moshe Kwiat (@mokwi8) 27 ноября 2017 г.

«Медична допомога надана п'яти потерпілим. Чоловік у віці близько 40 років перебуває у важкому стані з опіками по всьому тілу, четверо поранені легко», - повідомили медики.

Explosion and building collapse in Jaffa. Building totally consumed by flames. pic.twitter.com/fIFVo2P4jK — Jessi Satin (@JessSatin) 27 ноября 2017 г.

За даними поліції, в будівлі розміщувався магазин будівельних матеріалів. Вибух, який було чути в центральних районах Тель-Авіва стався на одній з головних вулиць Яффи Йефет, забудованій в основному малоповерховими старими будинками.

דיווח ראשוני: פיצוץ בבניין ברחוב יפת ביפו. צוותי מד"א בדרכם למקום. ככל הנרא. מדובר בשריפה pic.twitter.com/l1jDCKUB2T — כאן חדשות (@kann_news) 27 ноября 2017 г.

Водночас видання Press TV повідомляє про чотирьох загиблих та п'ятьох постраждалих.

At least 4 killed, 5 injured, 1 seriously after building explodes, collapses in #Jaffa area of Tel Aviv pic.twitter.com/IYU0AXPDk2 — Press TV (@PressTV) 28 ноября 2017 г.





