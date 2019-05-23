У Тернополі чоловік впав у шахту ліфта



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Загиблий послизнувся на свіжому бетоні, не втримався і впав з висоти

У Тернополі загинув 45-річний чоловік, впавши в новобудові в шахту ліфта з висоти 8-го поверху.

Про це повідомляє місцева поліція.

Нещасний випадок стався на вул. Вербицького. За попередньою інформацією, чоловік прийшов до одного з робітників, який працює в бригаді в новобудові. Через деякий час працівники почули дивний звук і виявили тіло загиблого в шахті ліфта.

За версією правоохоронців, загиблий послизнувся на свіжому бетоні, не втримався і впав з висоти. Від отриманих травм він помер на місці. Загиблий - житель Зборівського району.

Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 частина 2 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Слідчі встановлюють причини нещасного випадку.