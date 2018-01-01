У Тернополі невідомий ножем поранив екс-депутата міськради від «Свободи»

Екс-депутату завдали удар у стегно

У четвер, 22 лютого, в центрі Тернополя невідомий завдав ножове поранення колишньому депутату міської ради від ВО «Свобода» Ігорю Турському. Екс-депутату завдали удар у стегно. «Турського підрізали досить сильно. У центрі міста. Біля кафе Лампа. Ігор йшов по сина в школу. Я був поряд з ним»,



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Екс-депутату завдали удар у стегно

У четвер, 22 лютого, в центрі Тернополя невідомий завдав ножове поранення колишньому депутату міської ради від ВО «Свобода» Ігорю Турському.

Екс-депутату завдали удар у стегно.

«Турського підрізали досить сильно. У центрі міста. Біля кафе Лампа. Ігор йшов по сина в школу. Я був поряд з ним», - повідомив екс-депутат міської ради Тернополя Іван Сороколіт у себе на сторінці у Facebook.

Водночас у поліції повідомили, що, за словами свідків, невідомий підбіг до чоловіка, завдав удар гострим предметом та втік.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 частина 4 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Як інформує місцевий сайт 0352.ua Ігор Турський разом із ще двома депутатами міськради через незгоду з політикою керівництва партії був виключений з ВО «Свобода», а потім був позбавлений депутатського мандата.