У Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,5
- Сьогодні, 08:39
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 14 км поблизу населеного пункту Мерізі
В Тихому океані неподалік від узбережжя американського острова Гуам стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус зафіксували о 23.58 середи за часом UTC.
Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 140 кілометрів на північний захід від села Мерізі.
Також повідомляється, що середок землетрусу залягав на глибині 14,8 кілометра.
Наразі інформації про можливі жертви і руйнування немає.