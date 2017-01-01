У Тихому океані стався землетрус магнітудою 5,5

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 14 км поблизу населеного пункту Мерізі

В Тихому океані неподалік від узбережжя американського острова Гуам стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє Геологічна служба США. Землетрус зафіксували о 23.58 середи за часом UTC. Зазначено, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 140 кілометрів на північний захід від села Мерізі. Також