У Торонто військову базу перетворять на пункт обігріву

Військова база в Торонто вже не вперше перетворюється на притулок для цивільних

Аномально низька температура, що цього місяця панує у канадському Торонто, змусила владу перетворити військову базу у середмісті на пункт обігріву. Про це повідомив керівник Адміністрації притулків, підтримки й житла Торонто Пол Рафтіс. За його словами, новий притулок відкриє свої двері у понеділок і працюватиме протягом двох тижнів. «Нам



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Військова база в Торонто вже не вперше перетворюється на притулок для цивільних

Аномально низька температура, що цього місяця панує у канадському Торонто, змусила владу перетворити військову базу у середмісті на пункт обігріву.

Про це повідомив керівник Адміністрації притулків, підтримки й житла Торонто Пол Рафтіс.

За його словами, новий притулок відкриє свої двері у понеділок і працюватиме протягом двох тижнів.

«Нам потрібні ці вихідні, аби підготуватися до прийому великої кількості людей на цій локації», - сказав Рафтіс.

Новий притулок дозволить розмістити на ніч сотню осіб, які також матимуть доступ до душових кабін та спортивного залу.

Наразі на цій базі розміщується військовий підрозділ, що використовував її для тренувань.

Додамо, що ця військова база вже не вперше перетворюється на притулок для цивільних. Так, вона вже виконувала ту само функцію 20 років назад, коли зима в Торонто була особливо суворою.

Раніше повідомлялося, що два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона.

Джерело: Укрінформ