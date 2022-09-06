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У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)
До ворогів завітало бавовнятко   
фото з соцмереж

Подейкують, рвануло поблизу адміністрації загарбників  

Удень, 6 вересня, у центральній частині тимчасово окупованого Бердянська пролунав вибух. Як повідомили в соцмережах місцеві мешканці, ймовірно, бавовна сталася біля адміністративної будівлі так званої «влади» загарбників.

У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото) фото 1

Наразі достеменно невідомо, що саме сталося в місті. Офіційних коментарів поки не було. 

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що в окупованому Бердянську стався вибух біля штабу колаборантської організації «Мы вместе с Россией». 

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Теги: вибух Бердянськ

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