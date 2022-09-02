Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти активізували переміщення військової техніки до Бердянська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти активізували переміщення військової техніки до Бердянська
Переміщення техніки рашистів відбувається через Маріуполь
фото з відкритих джерел

Центром Маріуполя в напрямку на Бердянськ проїхало 10 танків

Російські загарбники активізували переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7.30 з напрямку Донецьк центром Маріуполя в напрям на Бердянськ проїхало 10 танків. В цілому останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму зафіксували велику колону російської військової техніки на трасі «Таврида».  Техніка рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.

Триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Читайте також:

 

Теги: війна Маріуполь Бердянськ військова техніка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переважна більшість росіян воювати не хоче
Російська мобілізація. Дуже болюче питання для Путіна
Вчора, 19:19
Окупанти капітулюють на Херсонщині
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
Сьогодні, 08:08
У результаті обстрілу постраждали чотири автомобілі
Окупанти знову вдарили по Харкову: перші деталі прильотів
Сьогодні, 06:35

Події в Україні

Дружина бійця ЗСУ передавала РФ дані про позиції українських військових (фото, відео)
Дружина бійця ЗСУ передавала РФ дані про позиції українських військових (фото, відео)
ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото)
ЗСУ збили російський безпілотник із 12 камерами (фото)
Біля Антонівського мосту пролунали вибухи (відео)
Біля Антонівського мосту пролунали вибухи (відео)
Окупанти активізували переміщення військової техніки до Бердянська
Окупанти активізували переміщення військової техніки до Бердянська
В окупованому Криму очевидці помітили велику колону військової техніки РФ (відео)
В окупованому Криму очевидці помітили велику колону військової техніки РФ (відео)
В окупованому Херсоні лунають потужні вибухи
В окупованому Херсоні лунають потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
90K
Путін назвав нову ціль війни в Україні
31K
РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW
24K
Наодинці з Горбачовим. Путін приїхав до моргу (фото)
18K
ЗСУ влаштували окупантам у Мелітополі пекельну ніч (відео)
15K
Лендліз запрацював, але є нюанс

Новини

Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Сьогодні, 12:57
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
Сьогодні, 12:18
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
Сьогодні, 11:19
Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Сьогодні, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Вчора, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Вчора, 15:00

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту