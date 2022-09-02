Окупанти активізували переміщення військової техніки до Бердянська

Центром Маріуполя в напрямку на Бердянськ проїхало 10 танків

Російські загарбники активізували переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7.30 з напрямку Донецьк центром Маріуполя в напрям на Бердянськ проїхало 10 танків. В цілому останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з Донецького напряму через Маріуполь та Маріупольській район в бік Бердянська», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму зафіксували велику колону російської військової техніки на трасі «Таврида». Техніка рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.

Триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.