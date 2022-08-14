У порту Бердянська – вибухи та пожежа (фото)

Небом поблизу порту стелиться чорний дим

У порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області 14 серпня пролунали потужні вибухи, а опісля спалахнула пожежа. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук та місцеві телеграм-канали.

«Кажуть, дух острова Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється», – написав Братчук.

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На фото, які публікують місцеві жителі, видно потужну пожежу в порту, небом стелиться чорний дим. Наразі невідомо, що стало причиною займання.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Він наголосив, що вірогідність наступу російських військ існує.