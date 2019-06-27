У Тунісі прогриміли два вибухи, постраждало щонайменше дев’ятеро людей



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Два смертники підірвались у Тунісі, 27 червня 2019 року

Один з вибухів стався біля посольства Франції

Два терористи-смертники підірвали себе в Тунісі, у результаті чого постраждали дев'ять людей. Про це повідомляє Al Arabiya.

Вказано, що перший вибух стався поруч з посольством Франції на одній з найжвавіших вулиць Тунісу. Так, Міністерство внутрішніх справ країни інформує, що п'ять людей були поранені, у тому числі троє мирних жителів і співробітник служби безпеки. Відомство заперечує загибель людей.

При цьому другий вибух стався на парковці контртерористичного управління у центрі столиці. Місцеві ЗМІ зазначають, що другий терорист-смертник був на велосипеді і підірвав себе, коли до нього підійшли охоронці. МВС країни вказує, що у результаті вибуху постраждали четверо охоронців.

Представник служби безпеки президента Аніс Макаді заявив про закриття дороги, що веде до президентського палацу.

У травні Міністерство закордонних справ України попередило українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу. Так, Департамент МЗС рекомендував враховувати існуючі в цій країні ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози.