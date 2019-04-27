У Тунісі внаслідок ДТП загинуло щонайменше 12 людей



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Зіткнення сталося через вибух шини однієї з вантажівок

У Тунісі внаслідок зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинуло щонайменше 12 людей, ще 21 людина дістала поранення.

Про це повідомляє Anadolu посилаючись на Міністерство охорони здоров'я країни.

Так, у відомстві розповіли, що одна з вантажівок перевозила 30 людей.

Голова управління цивільної оборони в місті полковник Мохамед аль-Джаві розповів, що зіткнення сталося через вибух шини однієї з вантажівок. Це призвело до того, що водій повернув у протилежний бік і скоїв зіткнення.

Повідомляється, що вантажівка перевозила жінок, які працювали в сільській місцевості.