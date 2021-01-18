У Туреччині чоловік порізав обличчя молодої українки через ревнощі

Зловмисник з'ясував, який саме торговий центр зображено на знімку, і чекав там на свою дружину два дні

Чоловік на очах багатьох людей схопив українку за волосся та завдав кілька ударів ножем по обличчю

У Туреччині чоловік через ревнощі у торговому центрі порізав обличчя своїй дружині – 28-річній українці. Про це пише місцеве турецьке видання Hürriyet.

Інцидент стався у передмісті Стамбула – Бакиркеї.

Постраждалу, яка використовує в соцмережах ім'я Анна Бутим, терміново госпіталізували. Жінка пояснила, що раніше подала на розлучення.

«Він погрожував мені. Він сказав, що вб'є мене. Він не знав моєї адреси. Моя сестра прийшла до мене. Ми виклали фото в Instagram... Ми не писали, де перебуваємо», – розповіла вона.

Зловмисник з'ясував, який саме торговий центр зображено на знімку, і чекав там на свою дружину два дні. А дочекавшись, підбіг до жінки ззаду, схопив за волосся й порізав обличчя.

Поліція швидко знайшла та затримала нападника. Той зізнався у скоєнні злочину.

На фото: чоловік українки

У своєму Twitter постраждала жінка розмістила шокуючі фото (+18) наслідків нападу ревнивого чоловіка.

«Я дуже хочу, щоб його посадили у в'язницю, бо сильно налякана», – заявила Бутим.

Як з'ясувалося, що раніше він робив замах на самогубство і погрожував дружині розправою. За словами правоохоронців, інцидент трапився на ґрунті ревнощів. Жінка хотіла розлучитися через його зради та у день вбивства мала йти до адвоката.

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