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    Водій ножем порізав стропи на евакуаторі, що забирав його автівку (відео)

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    Через перерізані стропи автомобіль тепер неможливо опустити на землю - Водій ножем порізав стропи на евакуаторі, що забирав його автівку (відео)
    Через перерізані стропи автомобіль тепер неможливо опустити на землю
    Фото: скріншот відео

    На місце інциденту викликали поліцію

    Сьогодні в Києві під час евакуації автомобіля, припаркованого з порушеннями ПДР, стався інцидент.

    Почувши звук своєї сигналізації, власник автомобіля Volkswagen вибіг на вулицю з ножем та почав різати на евакуаторі стропи. Про це повідомляє «Київ паркувальний»

    Автівку порушника далі вже не повезуть, але тепер і опустити її можливості немає.

    На місці чекають на поліцію.

    У коментарях під дописом розгорілася суперечка. Одні підтримують роботу евакуатора, інші – дії водія, оскільки вважають дії комунальників грабежем.

    Раніше начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін пояснював, що робити, коли авто вже завантажили на платформу, але евакуатор ще не встиг від'їхати. За його словами, якщо авто порушника підняли на евакуатор і останній ще не поїхав, а водій підійшов, то порядок дій такий:

    • машину повинні тут же вивантажити без оплати послуг евакуатора;
    • водій-порушник платить тільки штраф у розмірі 510 грн.

    Як повідомлялося, днями на столичних Позняках евакуатор хотів вивезти неправильно припарковане авто з дитиною всередині. Жінка, мати дитини, почала кричати водієві, щоб він опустив машину, але той не реагував. Після цього втрутилися перехожі.

    Теги: Київ водій ПДР автомобіль парковка
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