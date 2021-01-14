Водій ножем порізав стропи на евакуаторі, що забирав його автівку (відео)

Через перерізані стропи автомобіль тепер неможливо опустити на землю

На місце інциденту викликали поліцію

Сьогодні в Києві під час евакуації автомобіля, припаркованого з порушеннями ПДР, стався інцидент.

Почувши звук своєї сигналізації, власник автомобіля Volkswagen вибіг на вулицю з ножем та почав різати на евакуаторі стропи. Про це повідомляє «Київ паркувальний».

Автівку порушника далі вже не повезуть, але тепер і опустити її можливості немає.

На місці чекають на поліцію.

У коментарях під дописом розгорілася суперечка. Одні підтримують роботу евакуатора, інші – дії водія, оскільки вважають дії комунальників грабежем.

Раніше начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін пояснював, що робити, коли авто вже завантажили на платформу, але евакуатор ще не встиг від'їхати. За його словами, якщо авто порушника підняли на евакуатор і останній ще не поїхав, а водій підійшов, то порядок дій такий:

машину повинні тут же вивантажити без оплати послуг евакуатора;

водій-порушник платить тільки штраф у розмірі 510 грн.

Як повідомлялося, днями на столичних Позняках евакуатор хотів вивезти неправильно припарковане авто з дитиною всередині. Жінка, мати дитини, почала кричати водієві, щоб він опустив машину, але той не реагував. Після цього втрутилися перехожі.