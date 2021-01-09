Одеські патрульні врятували чоловіка, який посеред вулиці порізав собі вени

До приїзду медиків патрульні підтримували розмову з потерпілим, щоб він не втрачав свідомість

В Одесі на вулиці Миколи Боровського 35-річний чоловік порізав собі вени і стікав кров'ю. Поліцію на місце події викликали очевидці.

Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції в Одеській області.

«Заявники розповіли, що чоловікові дуже погано і він стікає кров'ю. Інспектори поліції Микола Костик і Євгеній Жилко за лічені хвилини прибули на місце і побачили чоловіка, який знаходиться посеред вулиці. У нього порізане зап'ястя», – повідомили в управлінні.

Зазначається, що інспектори оперативно наклали джгут на руку, зупинили кровотечу і викликали швидку допомогу. До приїзду медиків патрульні підтримували розмову з потерпілим, щоб він не втрачав свідомість.

Зараз 35-річний потерпілий знаходиться під наглядом лікарів. Причини вчинку з'ясовуються.

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