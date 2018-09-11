У Туреччині підозрюваних у теракті засудили до 29 довічних термінів



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У Туреччині підозрюваних у теракті засудили до 29 довічних термінів

Підозрювані були засуджені за «умисне вбивство» людей під час теракту

У Туреччині суд засудив шістьох чоловіків до кількох довічних вироків за причетність до теракту в Анкарі в 2016 році, унаслідок якого загинули 29 військових.

Про це повідомляє AFP з посиланням на на державне агентство Anadolu.

Підозрювані були засуджені до 29 довічних термінів ув'язнення за «умисне вбивство» людей під час теракту.

Чоловікам, які є одними із 68 обвинувачених у цій справі, також отримали ще по одному довічному вироку за «знищення єдності держави і цілісності країни».

Також вони отримали ще 1 185 років в'язниці за «замах на вбивство 75 осіб і перевезення вибухових речовин».

AFP зазначає, що такі тюремні терміни, які замінили смертну кару в Туреччині, передбачають більш суворі умови, ніж звичайні довічні вироки.

Нагадаємо в Анкарі 17 лютого 2016 року стався теракт біля гуртожитку для військових. За останніми даними загинули 29 військових, понад 60 отримали поранення.