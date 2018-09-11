  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Туреччині підозрюваних у теракті засудили до 29 довічних термінів

    • Розсилка
    У Туреччині підозрюваних у теракті засудили до 29 довічних термінів - У Туреччині підозрюваних у теракті засудили до 29 довічних термінів
    У Туреччині підозрюваних у теракті засудили до 29 довічних термінів

    Підозрювані були засуджені за «умисне вбивство» людей під час теракту

    У Туреччині суд засудив шістьох чоловіків до кількох довічних вироків за причетність до теракту в Анкарі в 2016 році, унаслідок якого загинули 29 військових.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на на державне агентство Anadolu.

    Підозрювані були засуджені до 29 довічних термінів ув'язнення за «умисне вбивство» людей під час теракту.

    Чоловікам, які є одними із 68 обвинувачених у цій справі, також отримали ще по одному довічному вироку за «знищення єдності держави і цілісності країни».

    Також вони отримали ще 1 185 років в'язниці за «замах на вбивство 75 осіб і перевезення вибухових речовин».

    AFP зазначає, що такі тюремні терміни, які замінили смертну кару в Туреччині, передбачають більш суворі умови, ніж звичайні довічні вироки.

    Нагадаємо в Анкарі 17 лютого 2016 року стався теракт біля гуртожитку для військових. За останніми даними загинули 29 військових, понад 60 отримали поранення.

    Читайте також
    Туреччина теракт суд вбивство засуджені
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ