У Туреччині відбулися акції на підтримку України (фото)

Представники української діаспори висловили протест проти російської агресії

Українські громади діаспори по всій Туреччині провели акції на підтримку України та проти агресії Росії. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це важлива акція – всесвітній флешмоб, який демонструє, що українці у всьому світі єдині на підтримку миру та стабільності в нашій державі. Туреччина – дружня для нас країна. Минулого тижня відбувся візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Україну. Це був вияв підтримки та солідарності. Угоди та підписані документи покликані зміцнити наші відносини та наші країни. Сьогодні разом ми дякуємо Туреччині за цей знак солідарності та висловлюємо свою солідарність з Україною в дуже непростий час», – сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, який долучився до акції, організованої Українською спілкою в Анкарі.

Дипломат наголосив, що ситуація довкола України складна, але країна готова боронити себе.

«Ситуаціє загострюється, на морі починаються військово-морські навчання, на кордонах починається рух російських військ, деякі іноземні ЗМІ називають дати (початку агресії – ред.). Паніки немає, але ми повинні бути готові до найгіршого сценарію, розуміючи, що ми будемо захищатися. Тому слова підтримки сьогодні, гасло «Я підтримую Україну» є синергією, дає відчуття єдності та підтримки», – сказав Боднар.

До акції на підтримку України доєдналися українські громадські організації, що діють в Адані, Аланії, Анкарі, Анталії, Бодрумі, Бурсі, Ізмірі, Конії, Кушадаси, Мармарисі, Мерсіні, Самсуні, Стамбулі та менших міст, де немає громадських організацій, зокрема українці в Амасії та Орду.

«Акція на підтримку України проходить сьогодні майже у всіх містах компактного проживання українців по всій Туреччині. Наша громада зібралася, аби підтримати нашу державу, нашу Батьківщину, висловити свою підтримку та сказати слова вдячності Туреччині за підтримку», – наголосили в Українській спілці в Анкарі.

В Анталії відбулася спільна акція трьох громадських організацій: ГО «Середземноморське об'єднання українців», ГО «Українська родина» та ГО «Українське культурно-мистецьке об'єднання».

Українці в Анталії, що взяли участь в акції, скандували: «Єднаймося! Разом – ми сила!», «Коли ми єдині – ми непереможні!», «Підтримаємо Україну зараз!», «Ukrayna’nın yanında kal» («Підтримуй Україну» – ред.) та інші гасла.

«Ця акція об'єднує всі 18 українських громадських організацій, що діють у Туреччині, в різних її містах. Ми зібралися, аби підтримати Україну та сказати велике дякую Туреччині за підтримку, висловити свій протест проти російської агресії», – наголосили учасники акції в Анталії.

Українці Ізміра, третьому за чисельністю населення (після Стамбула та Анкари) місті Туреччини, зібралися на центральній площі міста Gündoğdu Meydanı.

«Дякуємо за підтримку України. Ми прийшли вкотре показати, що нам небайдуже те, що відбувається в Україні. Ми за мир, ми з Україною в серці назавжди», – наголосили українці Ізміра на зібранні.