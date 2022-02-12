У центрі Києва відбувається «Марш єдності за Україну» (фото, відео)

У парку Шевченка зібралися патріоти із національною символікою та плакатами

Сьогодні, 12 лютого, у Києві відбувається «Марш єдності за Україну». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Учасники зібралися о 14:00 у парку Шевченка.

«Україна зараз перебуває під загрозою нового наступу російських окупантів. У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому сітові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові обʼєднуватись та будуть чинити опір!» – вказано в анонсі події.

Серед організаторів акції – блогер Сергій Стерненко та рух «Гонор».

Автор: Марш Єдності

«Як відомо, нині Росія проводить спільні навчання із Білоруссю, також на кордонах з Україною Кремль накопичив танки, артилерію й понад 120 тис. військових, тож треба бути готовими зустріти ворога», – кажуть організатори акції, а також закликають показати світові, що ми єдині.

На марші зібралися представники патріотичних організацій України, а також десятки небайдужих громадян. Люди прийшли із прапорами України та ЄС, а також принесли плакати із написами про єдність країни та готовність протистояти агресору.

Активісти розгорнули банери з написами: «Україна вистоїть», «Скажи ні Путіну», «Українці чинитимуть опір», «Геть з Донбасу та Криму», «Донбас – це Україна». Путіна ж учасники акції зобразили поряд із відмими диктаторами і назвали масовим убивцею.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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