Усе під контролем, – Зеленський прокоментував загрозу нападу Росії

Президент наголосив, що Україна готова відобразити можливу атаку

Президент Володимир Зеленський прокоментував ризики вторгнення Росії в Україну. Він запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, «інформації про повномасштабну війну вже забагато».

«Ми розраховуємо на свої сили», – наголосив президент, хоч і зауважив, що загрози можуть бути непередбачуваними, повідомляє 24 канал.

Глава держави зазначив, що рівень наших військових та фахівців дуже високий. Україна вдячна США за інформацію, але наша розвідка теж працює. Американські повідомлення беруть до уваги, однак їх теж слід аналізувати.

«Ми готові до будь-яких кроків, із будь-якої сторони, з будь-яких кордонів», – наголосив Зеленський.

Автор: 24 канал

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Низка країн рекомендувала своїм громадянам залишити Україну найближчим часом. Південна Корея заборонила співвітчизникам відвідувати територію кризової держави з 13 січня. Великобританія оголосила про евакуацію співробітників посольства, також стало відомо про намір США вивезти своїх дипломатів.

Майже одночасно з новиною про Байдена на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого. За твердженням «знайомих із питанням» анонімних джерел, дії Росії можуть включати провокацію на Донбасі або напад на Київ. При цьому жодних доказів на підтримку свого затвердження вони не надали.

Утім, раніше американське інформагентство скомпрометувало себе, випустивши 5 лютого повідомлення про початок вторгнення Росії в Україну. Згодом Bloomberg вибачився за публікацію неправдивих даних. Після цього офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що на тлі таких публікацій Кремль тепер має всі підстави замінити дефініцію терміну fake-news на Bloomberg-news.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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