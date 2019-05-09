  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото

    • Розсилка
    Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото

    Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія ще протягом кількох днів

    На північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см.

    Про це повідомляє CNN Turk.

    Відомі туристичні об’єкти на горі Улудаг вже закриті, гірськолижні катання припинено у зв’язку із завершенням сезону, йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що сніг, який раптом випав, знову привабив туристів. Люди їдуть на гору, аби насолодитися гарними зимовими пейзажами.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото
    Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото
    Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото
    Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото

    Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія ще протягом кількох днів, йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Івано-Франківщині товщина снігу, що 7 травня засипав деякі частини регіону, у середньому сягає 15 см.

    Читайте також
    Туреччина прогноз погоди повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ