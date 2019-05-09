Туреччину засипало снігом: опубліковано яскраві фото
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Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія ще протягом кількох днів
На північному заході Туреччини випав сніг, рівень покриву досяг 6 см.
Про це повідомляє CNN Turk.
Відомі туристичні об’єкти на горі Улудаг вже закриті, гірськолижні катання припинено у зв’язку із завершенням сезону, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сніг, який раптом випав, знову привабив туристів. Люди їдуть на гору, аби насолодитися гарними зимовими пейзажами.
Метеорологи прогнозують зниження температури повітря до -10 градусів Цельсія ще протягом кількох днів, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині товщина снігу, що 7 травня засипав деякі частини регіону, у середньому сягає 15 см.