У Туреччині засуджено до довічного ув’язнення 28 військових за участь у путчі

Турецька влада видала ордери на затримання ще 333 військовослужбовців

У середу, 29 листопада, суд Туреччини засудив до довічного позбавлення волі 28 військовослужбовців, які брали участь в спробі військового перевороту в країні в липні 2016 році, повідомляє Dogan. Усім їм було пред'явлено звинувачення в посяганні на конституцію країни. Турецька влада видала ордери на затримання ще 333 військовослужбовців. Як



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Путч у Туреччині в липні 2016 року

Турецька влада видала ордери на затримання ще 333 військовослужбовців

У середу, 29 листопада, суд Туреччини засудив до довічного позбавлення волі 28 військовослужбовців, які брали участь в спробі військового перевороту в країні в липні 2016 році, повідомляє Dogan.

Усім їм було пред'явлено звинувачення в посяганні на конституцію країни.

Турецька влада видала ордери на затримання ще 333 військовослужбовців.

Як повідомлялося, днями прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 360 осіб. Мова йде про нібито прибічників і симпатиків релігійного лідера Фетхулли Гюлена, який знаходиться в США.

Більшість із тих, кому загрожує арешт це солдати – 333 особи. Із них 216 і на сьогодні перебувають на службі в армії.

Причиною арешту є звинувачення з боку турецької влади в тому, що Гюлен стояв за спробою державного перевороту в липні 2016 року. Дані звинувачення заперечуються цим турецьким релігійним діячем в еміграції.

Всього ж на даний момент у в’язниці перебувають до 50 тисяч осіб, очікуючи судових засідань, за звинуваченням у зв’язках із Фетхуллою Гюленом. Лише минулого тижня за подібними звинуваченнями було арештовано близько 700 осіб. Всього ж із липня 2016 року було звільнено із посад більше 150 тисяч осіб в рамках переслідування можливих учасників і прихильників перевороту.