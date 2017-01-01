У Туреччині видано ордери на арешт 360 осіб

Всього за звинуваченнями у зв’язках із Фетхуллою Гюленом арештовано 50 тисяч осіб

Прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 360 осіб. Мова йде про нібито прибічників і симпатиків релігійного лідера Фетхулли Гюлена, який знаходиться в США. Більшість із тих, кому загрожує арешт це солдати – 333 особи. Із них 216 і на сьогодні перебувають на службі в армії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE]



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Масові арешти можливих учасників і прихильників перевороту в Туреччині в липні 2016 року

Всього за звинуваченнями у зв’язках із Фетхуллою Гюленом арештовано 50 тисяч осіб

Прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 360 осіб. Мова йде про нібито прибічників і симпатиків релігійного лідера Фетхулли Гюлена, який знаходиться в США.

Більшість із тих, кому загрожує арешт це солдати – 333 особи. Із них 216 і на сьогодні перебувають на службі в армії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною арешту є звинувачення з боку турецької влади в тому, що Гюлен стояв за спробою державного перевороту в липні 2016 року. Дані звинувачення заперечуються цим турецьким релігійним діячем в еміграції.

Всього ж на даний момент у в’язниці перебувають до 50 тисяч осіб, очікуючи судових засідань, за звинуваченням у зв’язках із Фетхуллою Гюленом. Лише минулого тижня за подібними звинуваченнями було арештовано близько 700 осіб. Всього ж із липня 2016 року було звільнено із посад більше 150 тисяч осіб в рамках переслідування можливих учасників і прихильників перевороту.