У Туреччині затримали двох українців за перевезення нелегалів



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Фото: Берегова охорона Туреччини

Інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла

У Туреччині затримані українці, які перевозили нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

«Корабель Берегової охорони, який ніс чергування, зупинив човен і виявив на його борту 19 іракців, двох єгиптян, афганця, іранця, а також двох громадян України, які організували перевезення. Вони були затримані», - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла, що на південному заході Туреччини.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож.

10 липня влада Ірану відпустила українського туриста, якого було затримано через дрон.