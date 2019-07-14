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    У Туреччині затримали двох українців за перевезення нелегалів

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    У Туреччині затримали двох українців за перевезення нелегалів
    Фото: Берегова охорона Туреччини

    Інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла

    У Туреччині затримані українці, які перевозили нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

    «Корабель Берегової охорони, який ніс чергування, зупинив човен і виявив на його борту 19 іракців, двох єгиптян, афганця, іранця, а також двох громадян України, які організували перевезення. Вони були затримані», - йдеться у повідомленні.

    Інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла, що на південному заході Туреччини.

    Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож. 

    10 липня влада Ірану відпустила українського туриста, якого було затримано через дрон.

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