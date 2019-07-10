Влада Ірану відпустила українського туриста, якого було затримано через дрон
Зараз мандрівник знаходиться в Азербайджані, звідки планує продовжити подорож
Українського блогера і туриста Артемія Суріна звільнили з іранської в'язниці. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Іран у середу, 10 липня.
У посольстві наголошують, що ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям співробітників посольства, а також взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану.
«Ми цінуємо цей дружній жест з боку керівництва Ірану. Зайвий раз переконуюся, що незважаючи на складність і делікатність питань, що виникають у процесі роботи, нас чують, до нас прислухаються і ми отримуємо підтримку на найвищому політичному рівні Ісламської республіки Іран», - сказав посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.
Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож.
До слова, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії. Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 виявилися громадяни України.