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    Влада Ірану відпустила українського туриста, якого було затримано через дрон

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    <span>Влада Ірану відпустила Артемія Суріна</span> - Влада Ірану відпустила українського туриста, якого було затримано через дрон
    Влада Ірану відпустила Артемія Суріна

    Зараз мандрівник знаходиться в Азербайджані, звідки планує продовжити подорож

    Українського блогера і туриста Артемія Суріна звільнили з іранської в'язниці. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Іран у середу, 10 липня.

    У посольстві наголошують, що ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям співробітників посольства, а також взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану.

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    «Ми цінуємо цей дружній жест з боку керівництва Ірану. Зайвий раз переконуюся, що незважаючи на складність і делікатність питань, що виникають у процесі роботи, нас чують, до нас прислухаються і ми отримуємо підтримку на найвищому політичному рівні Ісламської республіки Іран», - сказав посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

    Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож. 

    До слова, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії. Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 виявилися громадяни України.

     

     

     

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