Влада Ірану відпустила українського туриста, якого було затримано через дрон



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Влада Ірану відпустила Артемія Суріна

Зараз мандрівник знаходиться в Азербайджані, звідки планує продовжити подорож

Українського блогера і туриста Артемія Суріна звільнили з іранської в'язниці. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Іран у середу, 10 липня.

У посольстві наголошують, що ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям співробітників посольства, а також взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану.

«Ми цінуємо цей дружній жест з боку керівництва Ірану. Зайвий раз переконуюся, що незважаючи на складність і делікатність питань, що виникають у процесі роботи, нас чують, до нас прислухаються і ми отримуємо підтримку на найвищому політичному рівні Ісламської республіки Іран», - сказав посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож.

До слова, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії. Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 виявилися громадяни України.