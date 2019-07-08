В Ірані заарештували українського мандрівника



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Артем Сурін здійснює навколосвітню подорож

Українець був затриманий у місті Ардакан через дрон

В Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож. Про це повідомив сам Сурін на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 8 липня.

«Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській дільниці, потім суд за півгодини - постановив заарештувати. Перекладача немає, хотіли змусити підписати папери в суді, не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство», - написав Сурін.

Він додав, що був затриманий у місті Ардакан і попросив, щоб хтось звернувся в МЗС України.

Інформацію підтвердив екс-радник голови СБУ, дипломат Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, питанням звільнення українця вже займається Департамент МЗС країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

До слова, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії. Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 виявилися громадяни України.