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    В Ірані заарештували українського мандрівника

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    <span>Артем Сурін здійснює навколосвітню подорож</span> - В Ірані заарештували українського мандрівника
    Артем Сурін здійснює навколосвітню подорож

    Українець був затриманий у місті Ардакан через дрон

    В Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож. Про це повідомив сам Сурін на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 8 липня.

    «Затримали за наявність дрона, тримали в поліцейській дільниці, потім суд за півгодини - постановив заарештувати. Перекладача немає, хотіли змусити підписати папери в суді, не дав. Підписував за мене якийсь водій. Шиють шпигунство», - написав Сурін.

    Він додав, що був затриманий у місті Ардакан і попросив, щоб хтось звернувся в МЗС України.

    Інформацію підтвердив екс-радник голови СБУ, дипломат Маркіян Лубківський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, питанням звільнення українця вже займається Департамент МЗС країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

    До слова, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії. Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 виявилися громадяни України.

     

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