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    Технології

    У Туркменістані витрачаються величезні кошти на боротьбу з інтернетом

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    &nbsp;Влада виявляє і блокує веб-сайти, а також відстежує користувачів інтернету і мобільних пристроїв - У Туркменістані витрачаються величезні кошти на боротьбу з інтернетом
     Влада виявляє і блокує веб-сайти, а також відстежує користувачів інтернету і мобільних пристроїв

    Під забороною найчастіше новинні ресурси, соціальні медіа та порнографічні веб-сайти, хоча «під роздачу» також потрапили PayPal і ігровий сайт Pokemon Showdown - ЗМІ

    Туркменістан витрачає величезні гроші на те, щоб громадяни країни не мали вільного доступу до потрібних сайтів.

    Про це повідомив розташований в Амстердамі веб-сайт Turkmen.news з посиланням на дослідження шведської неурядової групи Qurium Media Foundation.

    Зазначається, що телекомунікаційне відомство Туркменістану з липня блокує доступ до сервісів хмарного сховища Google.

    «У Туркменістані не так багато категорій сайтів, що не підлягають блокуванню. Під забороною найчастіше новинні ресурси, соціальні медіа та порнографічні веб-сайти, хоча «під роздачу» також потрапили PayPal і ігровий сайт Pokemon Showdown», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, уряд уклав контракт з мюнхенською компанією Rohde & Schwarz на технології, що здатні допомогти владі виявляти і блокувати веб-сайти, а також відстежувати користувачів інтернету і мобільних пристроїв. Rohde & Schwarz заперечує, що сприяє подібній ганебній практиці, але водночас не розкриває, чим саме займається в Туркменістані.

    Незабаром уряд може доручити свою онлайн-безпеку ще більш таємним структурам. Після зустрічі туркменського лідера Гурбангули Бердимухамедова з президентом Росії Володимиром Путіним 11 жовтня в рамках регіонального саміту, що відбувся в Ашгабаті, державне інформаційне агентство оголосило про плани майбутньої співпраці в області кібербезпеки.

    Деякі формулювання зі спільної декларації заслуговують на особливу увагу. У якийсь момент лідери двох країн закликали «світове співтовариство вжити всіх необхідних заходів щодо запобігання використанню інформаційно-комунікаційних технологій для втручання у внутрішні справи суверенних держав». На фоні посилення співпраці Москви і Пекіна з метою обмеження небажаного онлайн-контенту це вже виглядає як зусилля регіонального масштабу зі створення політично «очищеного» інтернету. Про ці ініціативи розмови йдуть вже давно.

    Мотиви туркменської цензури неважко зрозуміти. Новини про Туркменистан в міжнародних ЗМІ носять здебільшого негативний характер.

    Наприклад, найчастіше повідомляється про відсутність продуктів харчування.

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